Di Natale finalmente ammette: "Non potevo giocare contro il Napoli. Il motivo..."

Antonio Di Natale svela il mistero sul motivo per cui puntualmente ogni anno saltava la gara contro il Napoli soprattutto al San Paolo

Antonio Di Natale, bandiera dell'Udinese, 209 gol in Serie A ed ex azzurro, torna a parlare dopo un lungo periodo di silenzio. E ai microfoni di "Si gonfia la rete" su Radio Crc, ripercorre la sua carriera svelando più di un retroscena. Il più succoso? Eccolo: "Perché spesso non giocavo contro il Napoli? Amo Napoli e sono un grande tifoso del Napoli - sottolinea l'ex bomber, - ma quella maglietta per me sarebbe stata troppo pesante: avevo paura di non fare ciò che invece ho fatto. Sono stato quasi sempre assente anche giocandoci contro: fargli gol era come segnare a mio fratello ed è per questo che era meglio evitare".

Gazzetta.it