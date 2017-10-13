Di Natale parla di Fiorentina - Udinese: "Spero che i bianconeri vincano a Firenze. Non succede da tanto tempo..."

In occasione del suo compleanno di 40 anni Antonio Di Natale ha parlato al Messaggero Veneto: "Sto ancora male quando perde l'Udinese...

Antonio Di Natale, ex attaccante dell'Udinese ha parlato al Messaggero Veneto che lo ha intervistato in occasione del suo compleanno di 40 anni, queste le sue parole sulla sfida tra Udinese e Fiorentina: "Spero che domenica i bianconeri riescano a battere la Fiorentina a Firenze, non succede da molto tempo e quando l'Udinese perde io sto ancora male".