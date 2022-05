Vasquez saluta il Genoa: “Voglio continuare a giocare in Serie A”. La Fiorentina nel suo futuro?

Johan Vasquez, difensore messicano del Genoa entrato con insistenza in orbita Fiorentina, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TV Azteca durante la quale ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole: “La mia idea è quella di proseguire in Seria A. In un primo momento, appena arrivato in Italia, trovai molte difficoltà: caddi in una forte depressione, sono una persona molto emotiva. Non giocavo, ero solo e non conoscevo la lingua. Quando poi ho iniziato a giocare, è iniziato ad andare tutto bene: la gente ha iniziato a rispettarmi e io li ho conquistati”.