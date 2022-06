Corriere dello Sport, Fiorentina su Vasquez, servono 5 milioni. Resiste l’idea Cistana

Johan Vasquez, 22enne difensore messicano, benché sia retrocesso con il suo Genoa nell’ultima stagione, è riuscito a mettersi in buona evidenza. La pista è da tenere viva e il profilo sembra quello giusto. per i viola, anche perché la Fiorentina, se Milenkovic dovesse partire, avrebbe la necessità assoluta di farsi trovare immediatamente pronta e con le idee chiare per quel reparto in cui attualmente ci sono Igor e Martinez Quarta. Nastasic è stato utilizzato con il contagocce e comunque sembra in uscita. Vasquez potrebbe arrivare anche in caso di permanenza di Milenkovic e non solo se il serbo partisse, per una cifra che dovrebbe aggirarsi sui 5 milioni. Oltre il nome di Johan Vasquez è da tenere vivo quello di Andrea Cistana, classe ‘97 del Brescia. Per lui in passato la Fiorentina aveva già manifestato interesse e ora sembra rientrare nell’orbita. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, SASSUOLO PER MAXIME LOPEZ CHIEDE 15 MILIONI, LA FIORENTINA POTREBBE PROPORRE PAGAMENTO DILAZIONATO