Notizie Il Tirreno Fiorentina

Il Tirreno: "La Fiorentina chiede almeno 15 milioni per Amrabat. Galatasaray e Olympiacos interessati"
22 luglio 2024 16:25
Il Tirreno scrive: "Italiano chiede un attaccante alla società, i tifosi della Fiorentina sperano nel rinforzo"
25 gennaio 2023 17:11
Retroscena Vicario, in estate la Fiorentina gli ha preferito Gollini. Adesso lo vogliono Juventus e Roma
01 novembre 2022 12:16
Savelli sul Tirreno: "Alla Fiorentina adesso serve una reazione a catena di vittorie consecutive"
29 ottobre 2022 16:06
Barak: "A Jovic manca il ritmo partita. Kouamè attacca la profondità, Cabral è una via di mezzo"
02 ottobre 2022 15:25
"Vicario, mi tolgo il cappello davanti alla grande stagione. Ma il mio preferito è Carnesecchi"
27 maggio 2022 16:58
Il Tirreno, Fiorentina alla ricerca di un centrale difensivo: Nikolaou, Le Normand e Vasquez i nomi caldi
27 maggio 2022 16:30
Flachi contro Vlahovic: "Ha mancato di rispetto al popolo fiorentino, ha illuso con le sue parole"
03 febbraio 2022 12:43
Bucchioni: "Il +3 della Fiorentina sulla Juve non è un caso. Bianconeri senza idee e personalità"
01 novembre 2021 20:46
Bucchioni: "Lite furiosa con Gattuso dopo che Pradè non ha ricevuto sconti in Portogallo"
18 giugno 2021 18:13
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