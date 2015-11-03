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Notizie Il Tirreno Fiorentina

Il Tirreno: "La Fiorentina chiede almeno 15 milioni per Amrabat. Galatasaray e Olympiacos interessati"

22 luglio 2024 16:25

Il Tirreno scrive: "Italiano chiede un attaccante alla società, i tifosi della Fiorentina sperano nel rinforzo"

25 gennaio 2023 17:11

Retroscena Vicario, in estate la Fiorentina gli ha preferito Gollini. Adesso lo vogliono Juventus e Roma

01 novembre 2022 12:16

Savelli sul Tirreno: "Alla Fiorentina adesso serve una reazione a catena di vittorie consecutive"

29 ottobre 2022 16:06

Barak: "A Jovic manca il ritmo partita. Kouamè attacca la profondità, Cabral è una via di mezzo"

02 ottobre 2022 15:25

"Vicario, mi tolgo il cappello davanti alla grande stagione. Ma il mio preferito è Carnesecchi"

27 maggio 2022 16:58

Il Tirreno, Fiorentina alla ricerca di un centrale difensivo: Nikolaou, Le Normand e Vasquez i nomi caldi

27 maggio 2022 16:30

Flachi contro Vlahovic: "Ha mancato di rispetto al popolo fiorentino, ha illuso con le sue parole"

03 febbraio 2022 12:43

Bucchioni: "Il +3 della Fiorentina sulla Juve non è un caso. Bianconeri senza idee e personalità"

01 novembre 2021 20:46

Bucchioni: "Lite furiosa con Gattuso dopo che Pradè non ha ricevuto sconti in Portogallo"

18 giugno 2021 18:13

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