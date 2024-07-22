Il Tirreno: "La Fiorentina chiede almeno 15 milioni per Amrabat. Galatasaray e Olympiacos interessati"

Amrabat tornerà al Viola Park in attesa di capire quale sarà la sua prossima destinazione. La Fiorentina chiede 15 milioni di euro

Sofyan Amrabat ha fatto sapere chiaramente di non voler rimanere alla Fiorentina, mentre il Manchester United ha fatto sapere di non voler riscattare il centrocampista a 20 milioni di euro. L'ex Verona si allenerà da solo al centro sportivo in attesa di un accordo sulla prossima destinazione. Su di lui c'erano Galatasaray e Olympiacos, ma non è stato raggiunto alcun accordo con questi club, anche perché la volontà del giocatore è quella di rimanere in Inghilterra. La Fiorentina vuole vendere Amrabat per almeno a 15 milioni di euro, cifra da reinvestire sul mercato degli acquisti insieme al tesoretto raccolto dalle altre uscite, dovendo ancora intervenire per la ricostruzione del centrocampo attualmente lacunoso. La dirigenza viola dovrà trovare una soluzione ad un problema delicato, poiché il centrocampista marocchino è fuori dal progetto.

CM.COM: “IL GENOA CHIEDE 35/40 MILIONI PER RETEGUI. PER ORA UNICO INTERESSE CONCRETO È DELLA FIORENTINA”

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