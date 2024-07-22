CM.com: "Il Genoa chiede 35/40 milioni per Retegui. Per ora unico interesse concreto è della Fiorentina"

Mateo Retegui è nella lista dei desideri della Fiorentina sin dall'inizio del mercato, ma il Genoa fissa il prezzo

Mateo Retegui è uno dei nomi spuntati per l'attacco della Fiorentina ancor prima dell'arrivo di Moise Kean. Il centravanti italo-argentino era uno degli obiettivi viola, ma a complicare l'operazione sarebbe stato proprio il Genoa, che avrebbe voluto riparlarne al termine di Euro2024. Secondo quanto riporta Francesco Guerrieri, giornalista di Calciomercato.com, la valutazione che il Genoa fa per Retegui è di 35/40 milioni di euro, nonostante l'esperienza non brillante con gli Azzurri; inoltre, i liguri sarebbero disposti a trattare anche l'inserimento di contropartite tecniche all'interno dell'affare.

TMW, FIORENTINA FERMA A 16 MILIONI PER COLPANI, IL MONZA VUOLE L’OBBLIGO DI RISCATTO A CONDIZIONI FAVOREVOLI

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