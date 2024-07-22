TMW, Fiorentina ferma a 16 milioni per Colpani, il Monza vuole l'obbligo di riscatto a condizioni favorevoli

C'è ancora distanza fra Fiorentina e Monza per Andrea Colpani. Sul finire della scorsa settimana si parlava di una possibile chiusura già nella giornata di oggi oppure domani, ma la situazione appare...

C'è ancora distanza fra Fiorentina e Monza per Andrea Colpani. Sul finire della scorsa settimana si parlava di una possibile chiusura già nella giornata di oggi oppure domani, ma la situazione appare ancora intricata nonostante siano passati diversi giorni. Da una parte c'è l'intenzione, da parte della Fiorentina, di proporre un prestito con diritto di riscatto, oppure un obbligo condizionato alle presenze e al minutaggio. Il Monza vorrebbe invece l'obbligo o, almeno, condizioni abbastanza favorevoli perché scatti la clausola. C'è anche distanza sulla valutazione, con la Fiorentina che sarebbe intorno ai 16 e il Monza che ne vorrebbe qualcuno di più. Ovviamente anche qui ci sono differenti visioni in base proprio alla formula che si andrà a ratificare. Da par suo Palladino ha già dato il via libera per l'arrivo di Colpani, con il giocatore che non avrebbe troppi problemi a trovare l'accordo con i viola. Sono quindi giorni di attesa e sono previsti dei contatti fra le parti per cercare di sbloccare la trattativa. A scriverlo è TMW.

PALLADINO VUOLE FAR GIOCARE BARAK NEI DUE DI CENTROCAMPO, LO VEDE COME CENTRALE E NON COME TREQUARTISTA

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