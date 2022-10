Savelli sul Tirreno: “Alla Fiorentina adesso serve una reazione a catena di vittorie consecutive”

Andrea Bruno Savelli, sulle pagine del Tirreno, ha espresso il proprio punto di vista sul periodo della Fiorentina dopo la vittoria in Conference contro l’İstanbul Başakşehir.

Ecco un estratto del suo articolo:

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Per i tifosi della Fiorentina è mezzo bicchiere. E se dopo una sconfitta, con l’Inter, rubata, rubatissima e in maniera spudorata, arriva una vittoria in coppa, questo permette ai tifosi di tirare un po’ il fiato e all’allenatore di vedere una reazione. Il problema è anche questo, aver bisogno ogni tre giorni di una reazione. Ora servirebbe una reazione a catena con qualche vittoria di fila.

Giovedì è vero abbiamo vinto, ma occorreva vincere con quattro gol di scarto, e,

avendo preso un gol più evitabile di una merenda dopo il pranzo di Natale, e sbagliato almeno quattro gol, la missione non era proprio proprio impossibile.

Abbiamo ancora negli occhi il gol incredibile di Jonathan Ikoné che la partita dopo tira

una stancata degna del miglior Keirrison. Luka Jovic si è mangiato tre gol ma comunque ne ha fatti due, ma esultare sul viso in quel modo a tutto lo stadio non si sa da che parte porta. Sei felice di rivedere in campo, dopo l’ennesimo mal di schiena Pierluigi Gollini, e lui ti fa un’uscita più inutile di un vigile al semaforo. Igor, la roccia, si sta sgretolando partita dopo partita, mentre Saponara quest’anno è diventato

il giocatore più forte del mondo a giocare a calcio camminato.

Ora andiamo a La Spezia e la speranza è di vedere in azione una squadra convinta e determinata con tutti i suoi protagonisti.

LA FIORENTINA HA IL 33% DI POSSIBILITÀ DI PASSARE IL GIRONE DI CONFERENCE COME PRIMA