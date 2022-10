La Fiorentina ha il 33% di possibilità di passare il girone di Conference come prima

La Fiorentina ha conquistato con un turno d’anticipo il passaggio del turno in Conference League. Se si tratterà di ottavi “diretti” o play off lo deciderà l’ultimo turno in programma la prossima settimana. Il calcolo delle probabilità assegna ai viola il 33% di possibilità di arrivare al primo posto, che significherebbe l’accesso diretto agli ottavi da testa di serie, mentre il più realistico 67% colloca i gigliati nell’urna delle teste di serie delle squadre che prenderanno parte al play off, in cui, ricordiamo, le seconde arrivate dei gironi di Conference League affronteranno le terze arrivate dei gironi di Europa League. Nel caso in cui la Fiorentina dovesse affrontare il play off (16 febbraio fuori casa e 23 febbraio al “Franchi”) dobbiamo evidenziare il fatto che la squadra di Italiano, fra il 5 ed il 26 febbraio, si ritroverebbe a giocare ben 6 gare in solo 22 giorni!

I nomi delle possibili avversarie dei gigliati sono ancora aleatori, anche se possiamo escludere sicuramente gli eventuali scontri diretti con Lazio e Roma in quanto non consentiti dal regolamento. Attualmente solo i ciprioti dell’AEK Larnaca sono certi di “scendere” dall’Europa League per partecipare al play off. Tra le squadre con qualche probabilità in più di partecipare a questo “spareggio” possiamo annoverare i norvegesi del Bodø/Glimt (già protagonisti lo scorso anno contro la Roma) ed i moldavi dello Sheriff Tiraspol. I “ballottaggi”, invece, riguardano le seguenti coppie: Roma o Ludogorets (Bulgaria), i portoghesi del Braga o i tedeschi dell’Union Berlin, gli azeri del Qarabag o i francesi del Nantes e i francesi del Monaco o i turchi del Trabzonspor. Da evidenziare l’incredibile equilibrio che regna nel girone F in cui tutte le squadre (ossia le capolista Lazio e Sturm Graz, e le inseguitrici Feyenoord e Midtjylland), potrebbero terminare il girone con lo stesso punteggio! A quel punto risulterà determinante la differenza reti generale per stabilire le quattro posizioni finali. Lo scrive La Nazione.

