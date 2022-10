Novità dal centro sportivo: a parte Gonzalez e Sottil, torna Maleh in gruppo

Intorno alle 11 di stamattina al centro sportivo “Davide Astori” è andato in scena l’allenamento sotto gli occhi di Vincenzo Italiano, il quale ancora una volta dovrà fare a meno dei suoi esterni; infatti né l’argentino, reduce da un infortunio contro l’Inter dopo appena 6′, né Riccardo Sottil, ormai ai box da oltre un mese per un problema alla schiena, si sono allenati in gruppo. Per quanto riguarda il primo sono state escluse lesioni ma sarà difficile rivederlo prima del 2023, il numero 22 viola sarà valutato nei prossimi giorni. Appare invece più ostica la situazione di Riccardo Sottil, che non riesce a scrollarsi di dosso questo infortunio che lo tiene fermo da ormai molto, troppo tempo. Infatti la sua velocità e capacità di saltare l’uomo sono caratteristiche che stanno mancando non poco al mister e che molto probabilmente non avrà a disposizione prima del 2023.

Arrivano invece notizie positive riguardo a Youssef Maleh, che dopo aver accusato qualche problema nelle scorse settimane, finalmente è riuscito a tornare in gruppo e quindi con ogni probabilità sarà a disposizione di Vincenzo Italiano a La Spezia. Il marocchino, dopo un inizio che lo ha visto sempre titolare grazie alla fiducia che il mister ha riposto in lui, ha avuto un crollo a livello di minutaggio; la speranza è che sia riuscito a ricaricare le pile per quest’ultimo tour de force cosicché possa dare anche lui il suo contributo alla causa. A riportarlo è Radio Bruno

