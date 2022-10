Quarta: “So che posso migliorare. Il Mondiale sarebbe un sogno, ma ora penso alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Doble Merito, Martinez Quarta ha parlato di questo avvio di stagione con la maglia della Fiorentina: “Siamo contenti di disputare una competizione europea quest’anno e di giocare così tante partite in pochi giorni. Non so se questo è il miglior momento che sto attraversando a Firenze ma devo ancora impegnarmi molto per migliorare perché a inizio stagione ho fatto alcuni errori”.

MONDIALE “Sto lavorando per raggiungere un ottimo livello e ottenere anche la convocazione in Nazionale per il Mondiale. Andare in Qatar sarebbe un sogno, ma al momento la testa è alla Fiorentina“.

RITORNO RIVER “Ho bellissimi ricordi con quella maglia ma adesso penso solo alla Viola“.