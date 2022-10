È il mese di Jovic. Nessun calciatore della Serie A ha fatto più gol del serbo ad ottobre

Dopo un avvio di stagione cupo, la Fiorentina torna a sorridere vincendo e dominando il Basaksehir. Tra le note positive della serata della Fiorentina, oltre all’importante vittoria per 2-1 e un posto assicurato al prossimo turno di Conference, c’è anche la doppietta di Luka Jovic. L’attaccante serbo, come riporta il portale di statistiche Opta, è il giocatore di Serie A che ha segnato di più nel mese di ottobre tra tutte le competizioni, con cinque reti. Questo il dato:

5 – Serie A players who have scored the most goals since the start of October considering all competitions:

5 | Luka #Jovic

4 | Giovanni Simeone

4 | Lautaro Martínez

4 | Edin Dzeko

4 | Adrien Rabiot

