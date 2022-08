Domani incontro tra la società e Ramadani, offrirà alla Fiorentina il difensore dello Spezia Nikolaou

Dopo la qualificazione alla fase a gironi della Conference League e l’ufficialità dell’arrivo di Barak dal Verona, la Fiorentina continua a muoversi sul mercato. Domenica, la dirigenza viola incontrerà l’agente Fali Ramadani, che cura gli interessi di Nastasic, ma anche degli obiettivi viola Bajrami e Nikolaou. La società di Commisso è interessata al centrocampista dell’Empoli, con cui sta parlando anche di Kouamé e del ritorno in azzurro di Zurkowski. Per la difesa, il club viola lavora per il difensore greco dello Spezia, con il club di Platek che potrebbe sostituirlo proprio con il difensore serbo della Fiorentina. Lo scrive sul suo sito Gianluca Di Marzio

