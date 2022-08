Italiano: “Nico non ci sarà, Commisso mi ha abbracciato e mi ha detto che gli dispiace per le critiche”

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Napoli, queste le parole del tecnico viola in sala stampa dallo stadio Franchi:

“Grande gioia per quello che siamo riusciti a ottenere, siamo orgogliosi per quello che abbiamo fatto lo scorso anno e abbiamo concluCso quest’anno, felici per i gironi. Ciò che è facile lo diciamo alla fine, affrontare le partite con grande attenzione e concentrazione, la squadra di prima fascia è battezzata più forte, la squadra di terza fascia ha un pubblico caldo. Siamo felici di quello che abbiamo fatto, tutto il lavoro fatto era in funzione di questa qualificazione, adesso si riparte contro una delle squadre più forti di questo campionato

Per le energie e il dispendio dobbiamo iniziare a farci l’abitudine, siamo tornati alle 4 del mattino, se non hai qualità e tanti giocatori coinvolti diventa complicato. Non avremo Nico Gonzalez, non avremo Duncan, adesso cerco di coinvolgere tutti, sempre attenti e concentrati. Dopo due vittorie due pareggi il presidente è venuto da me per dirmi che era dispiaciuto per quello che stava sentendo su di me

Barak un grande innesto per esperienza, qualità, fisicità, conosce l’Italia e questo è un grande vantaggio per inserirlo il più presto possibile, è fisicamente pronto, ha fatto un solo allenamento, è arrivato perchè ha la stima di tutti, siamo convinti di aver messo in campo qualità. Il Napoli è straripante, sarà una partita complicata, dobbiamo essere attenti e qualitativi

In Olanda avevamo 2 risultati su 3, l’abbiamo interpretata nel migliore dei modi, abbiamo messo gli ingredienti per essere vincenti, siamo stati bravi, dobbiamo crescere e migliorare sempre perchè quello che va fatto sempre. Ci vuole poco per fare il salto di qualità, dobbiamo battere sul segnare più gol possibili, manca poco.

Le qualità del georgiano del Napoli sono da campione, segna di testa, di destro e di sinistro, complimenti al Napoli, sta mettendo in mostra un pezzo di grande valore, i giocatori del Napoli sono bravi e qualcuno è un fenomeno, dobbiamo essere bravi a limitarli, è la seconda volta che siamo sfortunati a beccarli sempre in questa condizione. Non dobbiamo snaturaci per non farli rendere, deve crescere l’attenzione.

Amrabat sta facendo dei miglioramenti e sta avendo una crescita enorme, si è calato in una posizione che lui stesso pensava di non poterla mai fare, si sta applicando, ha margini enormi per la distribuzione della palla, per aggressività e dinamismo, questo è un bene per qualsiasi allenatore, può ricevere più complimenti di quelli che sta ricevendo. Cabral è diverso, capisco che i primi mesi ci potevano essere difficoltà, sta capendo quello che gli chiediamo e anche l’intesa con i compagni, inizia a fare domande.

In difesa l’atteggiamento fa la differenza, i meccanismi sono ormai noti, il nostro modo di difendere è quello, abbiamo delle qualità, a Empoli siamo stati bravi a non concedere, adesso siamo questi. La fiducia nei nostri giocatori è totale poi vediamo quello che accade sul mercato gli ultimi giorni

Leggo poco, sto attento a quello che è il mio obiettivo, dopo due vittorie e due pareggi essere abbracciato e sentirmi dire mister mi dispiace per le critiche mi sorprende, dopo quello che abbiamo costruito. Bajrami è forte ma è dell’Empoli.

Kouamè ha giocato, Benassi ha giocato e Zurkowski ha giocato ma c’è una lista e purtroppo bisognerà fare delle scelte, fin quando siamo tutti abili e arruolabili in campo ci va chi è più utile”

