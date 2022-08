Trattativa chiusa, Bajrami sarà un giocatore della Fiorentina, mercoledi possibile le visite mediche

Nadim Bajrami sarà un giocatore della Fiorentina, Empoli e Fiorentina hanno chiuso la trattativa per portare a Firenze il centrocampista offensivo albanese con cittadinanza svizzera classe 99. Il giocatore, molto forte tecnicamente, lo scorso anno 9 gol in stagione, dovrebbe fare le visite mediche nella giornata di mercoledi. Percorso inverso per Zurkowski, che andrà all’Empoli, entrambi a titolo definitivo. Un altro giocatore che dovrebbe andare all’Empoli è Kouamè, in esubero ma intanto Italiano si appresta a dare il benvenuto, dopo Barak, anche a Bajrami.

Flavio Ognissanti

