Le prima parole di Barak da giocatore della Fiorentina: "Sono molto contento della qualificazione"
Prima giornata e prime parole da giocatore della Fiorentina per Antonin Barak questa mattina impegnato nelle visite mediche
Sono durate più di due ore le visite mediche di Antonin Barak con la maglia della Fiorentina. Il giocatore arrivato dal Verona è arrivato a Fanfani alle 10.30 ed è uscito alle 12.40 dalla clinica. All'uscita ha pronunciato le sue prime parole da giocatore della Fiorentina: "Ho visto la partita ieri sera e sono molto contento per la qualificazione" poi Barak si è soffermato con alcuni tifosi per autografi e fotografie. Ecco il video
IL MOTIVO DELL'ASSENZA DI NICO GONZALEZ CONTRO IL TWENTE
https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-in-panchina-con-il-twente-per-un-problema-allanca-trovera-spazio-a-partita-in-corso/184455/