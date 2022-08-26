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Le prima parole di Barak da giocatore della Fiorentina: "Sono molto contento della qualificazione"

Prima giornata e prime parole da giocatore della Fiorentina per Antonin Barak questa mattina impegnato nelle visite mediche

A cura di Flavio Ognissanti
26 agosto 2022 13:31
Le prima parole di Barak da giocatore della Fiorentina: "Sono molto contento della qualificazione" -
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Le prima parole di Barak da giocatore della Fiorentina: "Sono molto contento della qualificazione"

Sono durate più di due ore le visite mediche di Antonin Barak con la maglia della Fiorentina. Il giocatore arrivato dal Verona è arrivato a Fanfani alle 10.30 ed è uscito alle 12.40 dalla clinica. All'uscita ha pronunciato le sue prime parole da giocatore della Fiorentina: "Ho visto la partita ieri sera e sono molto contento per la qualificazione" poi Barak si è soffermato con alcuni tifosi per autografi e fotografie. Ecco il video

IL MOTIVO DELL'ASSENZA DI NICO GONZALEZ CONTRO IL TWENTE

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-in-panchina-con-il-twente-per-un-problema-allanca-trovera-spazio-a-partita-in-corso/184455/

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