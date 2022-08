Nico Gonzalez in panchina con il Twente per un problema all’anca. Troverà spazio a partita in corso?

Nico Gonzalez non è tra i titolari della Fiorentina contro il Twente. Stando quanto riportato da Sky Sport, l’esterno argentino si siederà in panchina a causa di un problema all’anca che si porta dietro dal ritiro di Moena. L’esterno argentino non è al 100% e mister Italiano gli ha preferito Jonathan Ikoné. Vedremo se ci sarà spazio per Nico a partita in corso.