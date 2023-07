Gazzetta, non solo Igor via, il futuro di Martinez Quarta è in bilico: in pole c’è Nikolaou

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Igor è in uscita dalla Fiorentina, il futuro di Martinez Quarta è in bilico. Servirà poi un centrale difensivo al posto di Igor che dovrebbe aver trovato l’accordo per il trasferimento in Premier League ed esattamente al Fulham. Per avvicendarlo, bisognerà capire prima di tutto se Martinez Quarta potrà diventare titolare, anche se poi un acquisto in mezzo alla difesa dovrà arrivare: si è parlato di Nikolaou, ma non solo.

