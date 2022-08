Nikolaou alla Fiorentina? Non c’è trattativa per ora, Ramadani vuole portarlo a Firenze per Nastasic

Sul tavolo Fiorentina-Ramadani c’è un’altra partita da concludere entro breve. Lo Spezia aspetta l’offerta giusta per Nikolaou. Il club Aquilotto accoglierebbe volentieri Nastasic in parziale contropartita. C’è da capire come far quadrare le cifre. Formalmente sarebbe illogico cedere il difensore serbo in prestito (il suo contratto scade nel 2023), ma l’impressione è che alla fine tutti gli incastri possano andare al loro posto. Nastasic allo Spezia avrebbe più spazio per giocare in ottica Mondiale, mentre la Fiorentina si metterebbe in rosa un giocatore in crescita, affidabile e mancino (nel gioco delle coppie sarebbe il vice Igor). Sullo sfondo resta Wout Faes del Reims. Lo riporta La Nazione