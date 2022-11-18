Corriere dello Sport, torna di moda Nikolaou per la Fiorentina. Gollini in uscita, idea Cragno

La Fiorentina pensa al difensore ed al portiere

L’altra priorità è il centrale: dopo la partenza di Nastasic e la promozione di Ranieri, Italiano per la seconda parte di stagione ha chiesto un difensore di maggiore esperienza. Non è escluso che dopo il tentativo di agosto i viola possano decidere di tornare alla carica per Nikolaou dello Spezia.

Chiusura con il portiere: Gollini, scontento, potrebbe cambiare aria interrompendo anzitempo il prestito. Nel caso sarà dunque caccia a un sostituto (e di recente l’agente di Cragno, Battistini, è stato visto nel quartier generale viola). Lo scrive il Corriere dello Sport.

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