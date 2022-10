Il Tirreno demolisce Massa: “Scambia calcio all’inglese per calcio storico, fischia e ammonisce a caso”

Duro il giudizio de Il Tirreno sull’arbitro Massa, fischietto della gara di ieri tra Spezia e Fiorentina:

“L’arbitro Massa scambia il calcio all’inglese per il calcio in costume, fischia ed ammonisce senza una logica, sventola il giallo ad Amrabat, permette ai giocatori dello Spezia di battere i falli laterali con i piedi in campo e fa menare di brutto Jovic. Almeno abbiamo avuto modo di scoprire che il serbo si arrabbia anche con gli avversari. Certo a differenza di quello di domenica scorsa lui sbaglia per tutti, dimostrando che se passasse meno tempo a pettinarsi il ciuffetto e dedicasse più attenzione al gioco non ci sarebbe bisogno del richiamo al Var per espellere Nikolaou, che tira un calcio sul povero Cabral che nemmeno gli allievi più cattivi del Cobra Kai in Karate Kid”.

