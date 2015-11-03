Notizie Massa Fiorentina

Moviola CorSport: "Gol annullato a McKennie? La spinta su Gosens è leggera"
18 maggio 2026 10:30
Moviola CorSport: "Bravo Massa. Su Parisi non è rigore. L'APP dell'1-1 è ok. Fagioli si auto sgambetta"
12 gennaio 2026 09:39
Massa arbitrerà Fiorentina-Milan: il precedente più eclatante il rigore fischiato per il tuffo di Mertens
09 gennaio 2026 12:59
Sentite Massa: "Il VAR ha tolto il 94% degli errori, solo che in Italia abbiamo la memoria corta"
19 maggio 2025 14:15
Juventus-Lazio: subito polemiche, l'arbitro Massa toglie un rigore ai bianconeri
02 aprile 2024 21:58
Allegri, che figuraccia! In televisione fa il vago sull'arbitro, poi entra nel suo spogliatoio e lo minaccia
19 dicembre 2023 17:53
Massa non arbitrerà più il Napoli. Il motivo? Non lo vogliono perché gli ha sfavoriti contro l'Inter
04 dicembre 2023 16:26
Aggredito arbitro Massa: "Mi hanno colpito nei genitali". Invasione di campo e tifosi nel tunnel infuriati
24 aprile 2023 20:40
Massa: "Studio tutte le partite che devo arbitrare, i giocatori che ti mettono in difficoltà e le squadre"
30 marzo 2023 16:37
Il Tirreno demolisce Massa: "Scambia calcio all’inglese per calcio storico, fischia e ammonisce a caso"
31 ottobre 2022 12:24
Moviola CorSport: “Male Massa, non può non vedere il rosso di Nikolaou. Contatto Quarto-Nzola no rigore”
31 ottobre 2022 09:22
Davide Massa sarà l'arbitro di Spezia-Fiorentina, Daniele Paterna al VAR insieme a Di Paolo
26 ottobre 2022 16:18
Errore vergognoso a favore dell'Inter contro il Torino, AIA ferma per un mese arbitri Guida e Massa
14 marzo 2022 16:46
Sarà Massa a dirigere gli ottavi di Coppa Italia fra Fiorentina e Inter. I precedenti
11 gennaio 2021 14:46
Basile: "L'arbitro nel secondo fallo di Demme porta la mano verso la tasca ma poi lascia perdere"
19 gennaio 2020 12:56
Rizzoli ammette: "Il rigore non c'era, Massa e Valeri sono dispiaciuti. Errore sotto gli occhi di tutti"
27 agosto 2019 11:42
Massa e Valeri saranno fermati, Rizzoli deluso dal doppio grande errore. Commisso: "Firenze merita rispetto'
26 agosto 2019 10:10
Frey: "Siamo nel 2019-2020 usiamo come si deve il Var e non solo quando fa comodo"
25 agosto 2019 14:59
Bucchioni: "Troppo evidente l'errore di Valeri. Cosa stavano guardando al Var? Franchi splendido. Manca..."
25 agosto 2019 13:01
L'arbitro Massa bocciato da tutti i principali quotidiani. Colpe divise con Valeri del Var
25 agosto 2019 10:53
Genoa-Fiorentina, arbitrerà Massa. Al var Giacomelli
27 dicembre 2018 15:59
Cruciani: "Il rigore? Massa ha usato due pesi e due misure, quel fallo su Parolo..."
28 novembre 2017 13:19
Il Messaggero: ecco cosa si sono detti Massa e Fabbri prima di concedere il rigore
28 novembre 2017 12:46
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