Sentite Massa: “Il VAR ha tolto il 94% degli errori, solo che in Italia abbiamo la memoria corta”

Davide Massa ha vinto il premio miglior arbitro “Bulgarelli Number 8”. Direttamente dal palco della Sala Borsa del Comune di Bologna, l’arbitro ha così commentato l’efficacia del VAR: “E’ uno strumento fondamentale, solo che noi sportivi e noi italiani abbiamo la memoria corta. Negli ultimi anni il Var ha tolto il 94% degli errori ma ci sono ancora delle decisioni che sono opinabili e non oggettive, visto che il calcio è uno sport di contatto. In questo senso il Var è uno strumento che forse non potrà mai essere perfetto ma anche noi lavoriamo continuamente per correggerci e fare sempre meglio”.