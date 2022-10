Moviola CorSport: “Male Massa, non può non vedere il rosso di Nikolaou. Contatto Quarto-Nzola no rigore”

Oggi nelle pagine del Corriere dello Sport troviamo la moviola:

“Brutta partita anche per la partita stessa, “sporca” come si dice) per l’internazionale Massa, che si perde un rosso diretto in campo che lo avrebbe visto anche un ragazzo direttamente dal live. Clamorosamente rosso il fallo di Nikolau su Cabral: a gamba tesa, piede a martello e tacchetti esposti, Massa – la cui valutazione è spesso sovrae- sposta – non fischia neanche fallo, pur essendo a pochi metri, ci pensa Paterna al VAR (sostenuto da Di Paolo come AVAR) a richiamarlo. Trattenute reciproche fra Martinez Quarta e Nzola in area viola, il difensore prende il vantaggio, c’è la caduta, corretto non fischiare rigore. Trattenute reciproche fra Martinez Quarta e Nzola in area viola, il difensore prende il vantaggio, c’è la caduta, corretto non fischiare rigore”.

