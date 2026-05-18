Moviola CorSport: "Gol annullato a McKennie? La spinta su Gosens è leggera"
Resta un'ombra sulla rete annullata a McKennie
Ecco la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola: "Sulla partita di Massa resta un’ombra sulla rete annullata a McKennie: così netta la spinta su Gosens?
NO RIGORE
Contatto Vlahovic e Pongracic, l’attaccante cerca l’appoggio, il viola resiste, Vlahovic va a terra, ma è corretto far proseguire.
LEGGERO MA…
Annullata la rete di McKennie: due cose da valutare: il braccio destro la schiena (punibile, non è spalla vs spalla) c’è ma la spinta su Gosens è leggera e il viola non fa nulla per nasconderla.
FUORIGIOCO
Rete annullata a Vlahovic, corretta OFR per valutare se il tocco di Pongracic sia deviazio-ne (lo era) o una giocata, visto che era in offside sul tiro di Zegrova. Gol annullato a Piccoli giusto: lancio di Harrison, è oltre McKennie.
VAR: Chiffi 5,5
Resta il dubbio sul gol annullato a McKennie".