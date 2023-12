Massa non arbitrerà più il Napoli. Il motivo? Non lo vogliono perché gli ha sfavoriti contro l’Inter

L’arbitro Davide Massa verso la sospensione dopo quanto successo in Inter-Napoli, match che ha scatenato polemiche per due decisioni che hanno inciso sul risultato finale. A riferirlo è il giornalista Gianluca Gifuni ai microfoni di Forza Napoli Sempre: “L’arbitro Massa da Imperia, laureato in giurisprudenza, sarà sospeso dall’AIA e non arbitrerà certamente più il Napoli quest’anno: è l’ipotesi, molto accreditata, dopo gli errori marchiani del direttore di gara”.Massa, secondo lo speaker di Radio Marte, “ha condizionato in parte una sfida che il Napoli ha condizionato da solo, a causa della condizione e del rendimento che hanno scucito una parte dello Scudetto, se non tutto, dalle casacche degli azzurri”.

Sotto la lente di ingrandimento, in particolare, sono finiti il mancato intervento di Massa su evidente fallo di Lautaro Martinez sull’azione che ha propiziato il vantaggio nerazzurro, ma anche il rigore non concesso a Victor Osimhen dopo un intervento irruente di Francesco Acerbi in area. Lo riporta Area Napoli