L'arbitro Massa bocciato da tutti i principali quotidiani. Colpe divise con Valeri del Var

TUTTOSPORT 4 Contestatissimo. Sul rigore concesso alla Fiorentina (dopo l'appoggio del Var) si arrabbia il Napoli e su quello concesso agli azzurri si infuriano i viola. Dubbi grandi anche per il fall...

TUTTOSPORT 4 Contestatissimo. Sul rigore concesso alla Fiorentina (dopo l'appoggio del Var) si arrabbia il Napoli e su quello concesso agli azzurri si infuriano i viola. Dubbi grandi anche per il fallo su Ribery nei minuti finali.

GAZZETTA DELLO SPORT 4,5 Mezzo voto in più per l'assegnazione del rigore alla Fiorentina, segno che le nuove regole sono state già assimilate. La gestione di tutto il resto è gravemente insufficiente, frutto di un concorso di colpa con Valeri: perchè non farsi venire il dubbio che Mertens abbia simulato? Troppo sicuro l'arbitro o troppo titubante il Var?

CORRIERE DELLO SPORT 5 Il voto va diviso con Valeri che, davanti a una mezza dozzina di monitor, non lo aiuta a cancellare un rigore che non c'è, quello di Castrovilli su Merten. Dirige male, con tante incertezze, sollevando una protesta dietro l'altra. E meno male che Nicchi aveva garantito che quest'anno gli arbitri avrebbero rasentato la perfezione...

REPUBBLICA 4,5 Var e nuovo regolamento lo spingono a punire il braccio alto di Zielinski, sbaglia invece da solo sul rigore concesso al Napoli.