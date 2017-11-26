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Tare attacca Massa al fischio finale: "Ma cosa hai visto?". Stizzita reazione dell'arbitro...

Tensione dopo il fischio finale di Lazio -Fiorentina. Il ds dei capitolini, Igli Tare, si è avvicinato con fare minaccioso all'arbitro Massa, per urlargli "Ma cosa hai visto?", in relazione all'episod...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 novembre 2017 20:14
Tare attacca Massa al fischio finale: "Ma cosa hai visto?". Stizzita reazione dell'arbitro... -
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Tensione dopo il fischio finale di Lazio -Fiorentina. Il ds dei capitolini, Igli Tare, si è avvicinato con fare minaccioso all'arbitro Massa, per urlargli "Ma cosa hai visto?", in relazione all'episodio del rigore al 92' - deciso, lo ricordiamo, dal VAR - che ha decretato il pareggio finale firmato da Babacar.

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