Tare attacca Massa al fischio finale: "Ma cosa hai visto?". Stizzita reazione dell'arbitro...

Tensione dopo il fischio finale di Lazio -Fiorentina. Il ds dei capitolini, Igli Tare, si è avvicinato con fare minaccioso all'arbitro Massa, per urlargli "Ma cosa hai visto?", in relazione all'episod...

Tensione dopo il fischio finale di Lazio -Fiorentina. Il ds dei capitolini, Igli Tare, si è avvicinato con fare minaccioso all'arbitro Massa, per urlargli "Ma cosa hai visto?", in relazione all'episodio del rigore al 92' - deciso, lo ricordiamo, dal VAR - che ha decretato il pareggio finale firmato da Babacar.