Massa e Valeri saranno fermati, Rizzoli deluso dal doppio grande errore. Commisso: "Firenze merita rispetto'

Nicola Rizzoli si era cautelata schierando a Firenze una terna internazionale: Massa in campo, Valeri alla Var, Doveri quarto uomo. Tra i migliori del gruppo, ai primi posti negli ultimi test pre-camp...

Nicola Rizzoli si era cautelata schierando a Firenze una terna internazionale: Massa in campo, Valeri alla Var, Doveri quarto uomo. Tra i migliori del gruppo, ai primi posti negli ultimi test pre-campionato, oltretutto già rodati in avvio di stagione dai preliminari di Champions ed Europa League.

Dovevano essere una garanzia di affidabilità, in una partita che Rizzoli immaginava ricca di contenuti, considerata la propensione offensiva di entrambe le squadre. E, invece, i migliori lo hanno tradito.La delusione è stata grande, la cura decisa per rimediare inevitabile: Massa e Valeri saranno fer-mati subito. Non sono sufficientemente sereni, o in forma, per arbitrare. Salteranno la 2a giornata, e dopo la sosta si vedrà.

Inspiegabile che Valeri dalla var room abbia avallato la scelta del collega, senza suggerirgli la passeggiata al monitor. In una serata, oltretutto, che si era aperta con il (giusto) richiamo del Var per segnalare il mani di Zielinski passibile di calcio di rigore. In quel caso, Valeri, in ottemperanza all’aggiornamento delle regole introdotto dall’Ifab, era opportunamente intervenuto in soccorso di Massa.

Il quale, poi, ha concluso lasua serata stortissima ignorando l’intervento falloso e prolungato di Hysaj su Ribery, che avrebbe meritato almeno una punizione dal limite.

Il presidente viola Rocco Commisso, ha fatto il punto della situazione insieme a Joe Barone e a Daniele Pradè. Ai suoi più stretti collaboratori ha chiesto di andare a confrontarsi nelle sedi più opportune per chiedere spiegazioni. «Firenze merita rispetto», è il messaggio della nuova proprietà.

Gazzetta dello Sport