Massa arbitrerà Fiorentina-Milan: il precedente più eclatante il rigore fischiato per il tuffo di Mertens

Il designatore della Serie A Gianluca Rocchi ha comunicato le sue scelte per il prossimo turno di Serie A. Ad Arbitrare la Fiorentina contro il Milan ci sarà Davide Massa aiutato da Maresca e Chiffi al VAR. I precedenti dell’arbitro con Fiorentina che con l’arbitro di Imperia hanno perso solo 6 volte su 23 incontri. Poi 9 vittorie e 8 pareggi. Ma va detto che negli ultimi 9 anni è arrivata solo 1 vittoria contro La Spezia, poi 5 pareggi e 3 sconfitte.

Massa a Firenze viene ricordato e uno dei rigori più assurdi fischiati, forse uno degli errori più grandi in epoca VAR. Quando in un Fiorentina-Napoli finita 3-4 fischiò un rigore per un tuffo ridicolo di Mertens. Una decisione completamente sbagliata visto che il talento belga andava ammonito per simulazione. Ma ne Massa ne il VAR se ne accorsero. Fu molto contestato anche nella partita successiva contro l’Inter in Coppa Italia, con Quarta che pubblicò una foto negli spogliatoi mostrando i segni di un contrasto con Lukaku in occasione del gol decisivo.