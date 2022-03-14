Errore vergognoso a favore dell'Inter contro il Torino, AIA ferma per un mese arbitri Guida e Massa

Costa carissimo agli arbitri Massa e Guida l'errore sul mancato rigore per il Torino contro l'Inter per il fallo di Ranocchia sul Belotti

Prime indiscrezioni sulle bastonate previste dall’AIA per gli arbitri Guida e Massa, rispettivamente direttore di gara e addetto VAR nel match tra Torino e Inter. Match che rischia, a causa del colossale errore arbitrale, di falsare le sorti del campionato di Serie A, ancora in equilibrio a dodici giornate dal termine. Ebbene, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport i due fischietti verranno fermati dall’AIA per 3-4 turni.

GRAZIE GATTUSO

https://www.labaroviola.com/grazie-gattuso-con-te-avremmo-avuto-sergio-oliveira-e-ci-saremmo-persi-italiano-e-torreira/169013/