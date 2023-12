Allegri, che figuraccia! In televisione fa il vago sull’arbitro, poi entra nel suo spogliatoio e lo minaccia

Massimiliano Allegri è stato multato dal Giudice Sportivo per il suo atteggiamento dopo la partita contro il Genoa: l’allenatore della Juventus è stato sanzionato con una multa e una diffida per aver contestato con toni accesi la direzione arbitrale della partita.

Dopo la sfida è scoppiata la tensione nella pancia dello stadio, con Allegri che è stato protagonista di un lungo colloquio con l’arbitro: nel mirino dell’allenatore è finito anche il VAR Fabbri, contestato duramente per il presunto calcio di rigore non assegnato per il tocco di mano di Bani.

Ed è stata proprio la lunga chiacchierata, durata all’incirca quaranta minuti, ad aver portato conseguenze al tecnico livornese. Quella che era iniziata come una normale discussione sull’operato dell’arbitro, dai toni anche pacati, si è trasformata dino ad assumere “toni irrispettosi”, come motivato dal Giudice Sportivo della Serie A.

Per Allegri la sanzione è stata una multa da 10mila euro con diffida. Le motivazioni del provvedimento sono racchiuse tutte nel post partita: “Per avere, al termine della gara, nello spogliatoio degli Ufficiali di gara, contestato, all’inizio con tono pacato, l’operato arbitrale e, successivamente, in modo irrispettoso, anche riguardo all’operato del VAR, tant’è che il Direttore di gara lo invitava ad uscire dallo spogliatoio”.

La contestazione scatenata soprattutto nei confronti del VAR Fabbri ha portato alla stangata da parte del Giudice Sportivo che non ha fatto passare sotto traccia l’episodio. Tutto è stato scatenato dall’azione nata poco dopo il pareggio del Genoa, quando Bani ha toccato il pallone con un braccio largo in area di rigore.

Tutta la Juventus ha chiesto l’assegnazione del calcio di rigore, non concesso però dall’arbitro. Anche dalla sala VAR non sono arrivate indicazioni in merito, con un silenzio che ha fatto scatenare la furia di Allegri nel post partita. Lo scrive Fanpage

