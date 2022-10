Brutto gesto sugli spalti dello stadio di Napoli. Rubata la maglia di Kvaratskhelia ad un turista georgiano

A tifare per Kvaratskhelia ieri allo stadio Maradona c’era anche un bel gruppo di georgiani. Lui li ha ripagati con un gol e due assist proprio sotto la curva A, dove erano posizionati. Dopo la festa per la vittoria con il Sassuolo, l’attaccante si è diretto verso di loro per il classico lancio della maglia. Kvara li ha indicati prima di lanciarla, era per loro. Purtroppo però è arrivato da dietro un tifoso del Napoli che ha strappato la maglia dalle mani di un georgiano ed è scappato via. Il gruppo faceva parte di una delegazione di tifosi appartenenti alla parrocchia di St Ilia di Borjomi, cittadina di diecimila abitanti famosa per la produzione di acque minerali. Lo riporta il Corriere dello Sport

