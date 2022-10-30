Cabral sui social mostra i segni lasciati dall'entrata di Nikolaou, espulso dopo l'OFR: "Solo palla..."

Cabral mostra le condizioni della sua gamba dopo l'intervento di Nikolaou

La Fiorentina ha ottenuto i tre punti contro lo Spezia grazie alla rete decisiva segnata da Arthur Cabral. L'ex centravanti del Basilea sulle stories Instagram al termine della partita ha mostrato i segni lasciati dall'entrata su di lui che è valsa l'espulsione a Nikolaou.

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