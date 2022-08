Corriere dello Sport, idea scambio Nastasic-Nikolaou: entrambi sono gestiti da Ramadani

In difesa, come detto c’è l’idea dello scambio Nastasic-Nikolaou. Il serbo, attualmente alla Fiorentina è un nome gradito allo Spezia e ai viola interessa il greco, ecco perché alla fine l’operazione potrebbe davvero andare in porto. Senza sottovalutare il fatto che ci sia la procura di Ramadani in entrambi in casi. Nel frattempo il dg Barone e il ds Pradè non vogliono trascurare altre piste e guardano anche altrove come a Faes del Reims, profilo gradito che tuttavia ha una valutazione piuttosto alta, sui dieci milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

