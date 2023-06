Da Genova: torna di moda il nome di Nikolaou per la difesa della Fiorentina

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo centrale da regalare a Vincenzo Italiano. Vista la probabile uscita di Igor, si pensa, quindi, ad un mancino da poter affiancare a Milenkovic. E secondo Il Secolo XIX nelle ultime ore il nome uscito, o meglio, ritornato in ottica Fiorentina è quello del greco Dimitrios Nikolaou. Il centrale dello Spezia era già stato accostato alla squadra di Italiano la scorsa estate e sembrava ad un passo dal vestire la maglia viola. Poi, però, la trattativa non venne portata in fondo ed a restare in riva all’Arno fu Luca Ranieri.