Eysseric convocato dal Nizza per il ritorno di Champions. Non arriverà a Firenze almeno fino a giovedì
Tutto è fatto e definito ma il calciatore ancora non arriva a Firenze. A bloccare tutto la Champions per quella che ormai è una telenovela
A cura di Flavio Ognissanti
31 luglio 2017 23:05
Slitta ancora l'arrivo di Eysseric alla Firontina per quella che sembra diventata una telenovela senza fine. Il calciatore classe 92 è stato convocato dal suo club per il ritorno dei preliminari di Champions in programma mercoledì. Quindi è facile immaginare che almeno fino a giovedì non ci sarà traccia del calciatore a Firenze per un affare che, anche se ormai è tutto fatto e definito, non si sbloccherà prima del week end.