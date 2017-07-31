Eysseric convocato dal Nizza per il ritorno di Champions. Non arriverà a Firenze almeno fino a giovedì

Tutto è fatto e definito ma il calciatore ancora non arriva a Firenze. A bloccare tutto la Champions per quella che ormai è una telenovela

A cura di Flavio Ognissanti 31 luglio 2017 23:05

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