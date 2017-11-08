Dir. Nizza: ''Eysseric sta trovando poco spazio in viola, ma appena si ambienterà diventerà determinante. Con noi l'anno scorso...''

Morgan Boullier, dirigente del Nizza, ha parlato di Eysseric ai microfoni di Tmw radio: "Con noi ha fatto molto bene lo scorso anno. Ho visto che con la Fiorentina sta trovando spazio a fasi alterne e...

A cura di Redazione Labaroviola 08 novembre 2017 20:39

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Eysseric

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