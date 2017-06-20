Mercato: Eysseric vuole la Fiorentina a tutti i costi, ma la distanza fra domanda e offerta è cospicua...

Stando a quanto riportato dal Nice-Matin, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Valentin Eysseric ormai già da qualche settimana. Il fantasista del Nizza, appena venuto a sapere dell'interessamento, n...

Stando a quanto riportato dal Nice-Matin, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Valentin Eysseric ormai già da qualche settimana. Il fantasista del Nizza, appena venuto a sapere dell'interessamento, ne sarebbe stato estremamente colpito e sembra che stia spingendo per questa ipotesi. Si tratta di un ragazzo col contratto in scadenza nel 2018 e il nodo della trattativa è sicuramente il prezzo del cartellino: i rossoneri lo valutano fra i 5 e i 7 milioni, mentre Corvino ne mette sul piatto appena 2, essendo in scadenza la prossima estate. Eysseric sta momentaneamente recuperando da un infortunio che gli sta impedendo di prendere parte agli allenamenti nel ritiro del club.