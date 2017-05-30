La Fiorentina vuole Eysseric del Nizza classe 92, già formalizzata l'offerta. 3 Milioni al club francese

Il calciatore può giocare sia sulla trequarti, sia sulla fascia. È in scadenza di contratto e il prezzo del cartellino è molto basso..

Nel mirino della Fiorentina, come riferisce 'RMC', è Valentin Eysseric, centrocampista offensivo del Nizza.

La Fiorentina avrebbe anche già presentato un'offerta concreta al club francese per assicurarsi il giocatore; oltre al club gigliato, però, sono diverse le squadre europee che seguono con interesse Eysseric, come riferisce ancora 'RMC', compreso il Malaga che avrebbe, come la Viola, già manifestato al Nizza il proprio interesse.

Il 25enne di Aix-en-Provence è un elemento molto duttile, capace di giostrare da trequartista centrale, ma anche da ala offensiva su entrambe le fasce. Rientrato a Nizza l'estate scorsa dopo una stagione in prestito al Saint-Etienne, Eysseric è stato autore di una buona stagione con la squadra nizzarda, che ha terminato la Ligue 1 terza in classifica, con 29 gare disputate in campionato e 4 goal e 7 assist all'attivo.

Questa mattina "La Nazione" ha confermato come l'interesse della Fiorentina è concreto e reale e davvero Corvino ha fatto un'offerta al calciatore e sta trattando con il Nizza su una base di 3 milioni dato il contratto in scadenza.