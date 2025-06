La Repubblica (Genova): Mercato del Genoa legato a Gudmunsson, in entrata interessa Colpani

La Repubblica (Genova) in edicola questa mattina dedica ampio spazio al calciomercato del Genoa, strettamente legato al futuro di Albert Gudmundsson. La Fiorentina ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, ma mantiene viva la speranza di poter intavolare una nuova trattativa con il club rossoblù. Sul fantasista islandese, però, si registra l’interesse concreto di diversi club, in particolare Bologna e Roma in Italia, oltre ad alcune società estere.

Parallelamente, il Genoa guarda anche al mercato in entrata con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo di Patrick Vieira. Tra i profili seguiti dalla dirigenza ligure ci sarebbe quello di Andrea Colpani, centrocampista bresciano che non sarà riscattato dalla Fiorentina e farà quindi ritorno al Monza, pronto però a cambiare nuovamente maglia. Su di lui c’è anche il Sassuolo, fresco di promozione in Serie A.