Che caos il Genoa: Gilardino esonerato a sorpresa a sosta finita, al suo posto arriva Patrick Vieira

Secondo quanto riportato stamattina da Sky Sport il Genoa avrebbe deciso di esonerare il suo allenatore Alberto Gilardino nonostante gli ultimi risultati sembrava avessero allontano l’esonero. Il Genoa ha già pronto anche il sostituto, si tratta di Patrick Vieira ex calciatore di fama mondiale ma con dei trascorsi da allenatore di livello un po’ più basso.

Tra l’altro il Genoa ha deciso di esonerare Gilardino praticamente a sosta finita e gettando alle ortiche così una settimana di lavoro che per Vieira sarebbe stata oro in vista della prossima giornata di campionato. Ma non è finita qui, infatti Vieira in passato ha già allenato l’ultimo acquisto in del Grifone Mario Balotelli e le cose tra i due non andarono benissimo. Vieira aveva infatti dichiarato che Balotelli non era adatto ai giochi di squadra mentre Balotelli aveva a sua volta dichiarato che l’unico motivo per cui aveva lasciato il Nizza era proprio il neo allenatore del Genoa.

Insomma si respira un clima tranquillo in quel di Genova

