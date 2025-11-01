1 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:51

Clamoroso dietrofront in casa Genoa: risolto il contratto con Vieira, al suo posto ci sarà Criscito

1 Novembre · 11:15

Aggiornamento: 1 Novembre 2025 · 11:15

Clamoroso in casa Genoa. Sembrava ormai cosa fatta la conferma di Patrick Vieira in casa Genoa. Il tecnico francese era in bilico dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese di mercoledi scorso ma i colloqui con il nuovo direttore sportivo, che verrà ufficializzato a breve, sembravano portare nella direzione di una permanenza, seppur temporanea, dell’ex centrocampista di Juventus e Inter.

Invece, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in queste ore ci sarebbe stato un dietrofront con Vieira e il club rossoblu che dovrebbero salutarsi in maniera consensuale. Una risoluzione che poi porterà alla scelta del nuovo allenatore.
Intanto per la sfida contro il Sassuolo, in panchina dovrebbe esserci Domenico Criscito insieme a Roberto Murgita. Lo scrive Tuttomercatoweb

