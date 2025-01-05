Balotelli frecciata a Vieira: "Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e non ho alcun problema"

Il centravanti del Genoa attraverso i social ha voluto respingere alcune illazioni seguite all'ennesima esclusione da parte di Vieira

Mario Balotelli è rimasto in panchina per l'intera durata della partita terminata 0-0 tra Genoa e Lecce, sollevando diverse domande nel post-partita rivolte a Patrick Vieira. Il tecnico francese stuzzicato più volte sull'argomento aveva risposto piccato:

"Ho pensato di mettere Balotelli in campo, così come ho pensato di mettere dento altri giocatori. Però devo gestire la partita. Non bisogna parlare solo dei singoli, il calcio è un gioco di squadra"

L'attaccante ha voluto perciò fare chiarezza tramite il suo profilo Instagram, rispondendo alle speculazioni sulla sua condizione fisica:

"Ci tengo a dire che sto benissimo fisicamente e che non ho problemi di alcun tipo grazie a Dio. Anticipo nel caso vengano dette in futuro cavolate (sportive) come è già successo in passato in queste situazioni. Bacio a tutti e forza Genoa". Un messaggio diretto per mettere a tacere eventuali dubbi.

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