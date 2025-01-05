La Roma vince e tiene la Lazio a 3 punti dalla Fiorentina. Il derby finisce in rissa. Il racconto

Vince la Roma con 2 gol tutti nel primo tempo, nel secondo la Lazio spreca tanto e i giallorossi la buttano in rissa

Cinque su cinque, mister Claudio Ranieri si conferma specialista (anche) in quanto a derby e annienta la più quotata Lazio con un primo tempo perfetto. 2-0 il risultato finale della super sfida dell'Olimpico, decisa dalle reti di capitan Pellegrini al 10' e di Saelemaekers al 18'.

Partenza a dir poco arrembante della Roma, che dopo aver impegnato Provedel già al 3' con un tiro di Kone trova subito il vantaggio col protagonista che non ti aspetti. Schierato a sorpresa dal 1', capitan Lorenzo Pellegrini al 10' riceve infatti il pallone da Saelemaekers al limite dell'area di rigore, con una finta si crea lo spazio per calciare a giro e infine disegna una parabola imprendibile per Provedel. 1-0 a favore della Roma all'Olimpico e grande liberazione per il trequartista, da mesi al centro delle polemiche e dei rumors di mercato.

La Lazio accusa il colpo, rispondendo con uno sterile tiro di Isaksen al 17', mentre la Roma sul fronte opposto ringrazia e colpisce ancora. Stavolta con Alexis Saelemaekeers al 18'. Rilancio lungo addomesticato da Dovbyk che serve Dybala, palla al belga che si fa respingere la prima conclusione da Provedel, ma segna sulla ribattuta. 2-0 della truppa di Ranieri contro la formazione di Baroni, che chiude dunque il primo tempo sotto di due reti nonostante fosse considerata da tutti la grande favorita.

Il copione della ripresa è diverso, comprensibilmente, da quello del primo tempo. La squadra di Baroni rientra in campo con grande voglia di ribaltare il risultato a sfavore, ma alla fine ci prova più di pancia che di testa. Castellanos, Romagnoli, Guendouzi, Rovella... nei primi 10 minuti i biancocelesti assediano la porta della Roma con un'intensità impressionante, ma Svilar alza il muro e i giallorossi non corrono particolari pericoli.

Ranieri predica calma e al 58' per poco Pellegrini non trova il raddoppio su invito in profondità di Dovbyk: respinta coi pugni di Provedel. Un minuto più tardi è Tchaouna a divorarsi invece l'occasione per segnare l'1-1: sponda aerea di Dia per favorire il sinistro da distanza ravvicinata dell'ex Salernitana che però scivola spedendo alto. L'esatto specchio della serata della Lazio, che nell'ultima mezz'ora ci prova e ci riprova. Ma non ci riesce. L'Olimpico è giallorosso, ancora una volta, e la stagione della Roma adesso può davvero svoltare. Con un Pellegrini in più.

Luca Marelli, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il rosso al Taty Castellanos: "L'espulsione di Castellanos è corretta. Nel confronto vicino la linea laterale era difficile capire cosa fosse successo, in realtà il fallo di reazione è avvenuto subito dopo aver subito il fallo da Hummels, Chiffi si è accorto della reazione, ha tirato una tacchettata sulla coscia di Hummels, è lui a segnalarlo a Pairetto. Manca l'ammonizione quello del difensore è un fallo anti-sportivo e andava punito, ma la decisione finale è la giusta espulsione di Castellanos per condotta violenta". Lo scrive TMW