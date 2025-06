Il Genoa blinda Vieira e lo allontana dal valzer delle panchine di Serie A, programmano il futuro insieme

Il valzer degli allenatori impazza in queste ore. Tanti tecnici cambiano, o si apprestano a cambiare, panchina. Dalla lotta alle prime posizioni, alla zona europea fino a quella per non retrocedere. Una situazione che però non coinvolge il Genoa. La formazione rossoblù il mister ce lo ha sempre avuto e non lo ha mai messo in discussione. Patrick Vieira sarà fermamente in sella al club più antico d’Italia anche nella prossima stagione per dare continuità a quanto di buono fatto vedere dal suo arrivo all’ombra della Lanterna.

Una posizione mai messa in discussione dalla società con il tecnico che, dal canto suo, voleva rimanere in un ambiente dove ha lavorato molto bene e dove si è trovato altrettanto bene. Le voci che arrivavano da fuori circa gli interessamenti prima della Roma, poi dell’Inter e, ultima in ordine di tempo, della Fiorentina non sono altro che un premio a quanto di buono fatto vedere nella sua parentesi nella nostra Serie A ma alla fine la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme non è mai stata così salda.

Adesso c’è una stagione da preparare. Dopo qualche giorno di riposo si tornerà tutti al lavoro a Villa Rostan per pianificare il prossimo mercato con l’allenatore che lavorerà in sinergia con la dirigenza per allestire una squadra che possa competere nel prossimo campionato. Obiettivo ovviamente raggiungere il prima possibile i 40 punti. Poi si vedrà. Ma sempre con in sella Patrick Vieira.