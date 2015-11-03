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Notizie Ekdal Fiorentina

Ekdal: "Fiorentina forte, ma è messa come noi. Dobbiamo fare meglio, siamo lo Spezia"

30 ottobre 2022 14:46

All'83' Sampdoria di nuovo in vantaggio, gran gol di Verre. È 2-1 per i blucerchiati

02 ottobre 2020 22:27

Secolo XIX, Sampdoria al completo domenica, unico assente il faro Ekdal. Le alternative

13 febbraio 2020 08:23

Albin Ekdal della Sampdoria salta la prossima gara di campionato contro la Fiorentina

08 febbraio 2020 19:13

I nomi caldi per il mercato di gennaio sono Ekdal della Sampdoria e Valoti della Spal

18 novembre 2019 09:41

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