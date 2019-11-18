I nomi caldi per il mercato di gennaio sono Ekdal della Sampdoria e Valoti della Spal
Come riporta La Nazione la Fiorentina è in emergenza a centrocampo pertanto in quella parte del terreno di gioco si stanno valutando diversi profili. I nomi caldi per il mercato di gennaio sono quelli...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 09:41
Come riporta La Nazione la Fiorentina è in emergenza a centrocampo pertanto in quella parte del terreno di gioco si stanno valutando diversi profili. I nomi caldi per il mercato di gennaio sono quelli di Albin Ekdal della Sampdoria e Mattia Valoti della Spal, quest'ultimo già preso in considerazione nella scorsa sessione di calciomercato.