Torna di moda il nome di Bertolacci, può essere il post-Badelj. Il Milan è disposto a cederlo...
Il centrocampista del Milan e della Nazionale Andrea Bertolacci, continua ad essere monitorato dalla Fiorentina. Il club gigliato starebbe pensando all'ex Genoa, Lecce e Roma, per sostituire il probab...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 16:19
Il centrocampista del Milan e della Nazionale Andrea Bertolacci, continua ad essere monitorato dalla Fiorentina. Il club gigliato starebbe pensando all'ex Genoa, Lecce e Roma, per sostituire il probabile partente Milan Badelj. Ad ogni modo il giocatore non è ritenuto incedibile da Montella ed è pronto a sacrificarlo per fare mercato: la Fiorentina ci ragiona, indipendentemente dalla partenza di Badelj. A riportarlo è AlfredoPedulla.com...