Torna di moda il nome di Bertolacci, può essere il post-Badelj. Il Milan è disposto a cederlo...

Il centrocampista del Milan e della Nazionale Andrea Bertolacci, continua ad essere monitorato dalla Fiorentina. Il club gigliato starebbe pensando all'ex Genoa, Lecce e Roma, per sostituire il probab...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2017 16:19

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 12: Andrea Bertolacci of Milan in action during the TIM pre-season tournament match between AC Milan and FC Internazionale at Mapei Stadium - Città del Tricolore on August 12, 2015 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Ph

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