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Torna di moda il nome di Bertolacci, può essere il post-Badelj. Il Milan è disposto a cederlo...

Il centrocampista del Milan e della Nazionale Andrea Bertolacci, continua ad essere monitorato dalla Fiorentina. Il club gigliato starebbe pensando all'ex Genoa, Lecce e Roma, per sostituire il probab...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 16:19
Torna di moda il nome di Bertolacci, può essere il post-Badelj. Il Milan è disposto a cederlo... - REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 12: Andrea Bertolacci of Milan in action during the TIM pre-season tournament match between AC Milan and FC Internazionale at Mapei Stadium - Città del Tricolore on August 12, 2015 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Ph
REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - AUGUST 12: Andrea Bertolacci of Milan in action during the TIM pre-season tournament match between AC Milan and FC Internazionale at Mapei Stadium - Città del Tricolore on August 12, 2015 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Ph
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Il centrocampista del Milan e della Nazionale Andrea Bertolacci, continua ad essere monitorato dalla Fiorentina. Il club gigliato starebbe pensando all'ex Genoa, Lecce e Roma, per sostituire il probabile partente Milan Badelj. Ad ogni modo il giocatore non è ritenuto incedibile da Montella ed è pronto a sacrificarlo per fare mercato: la Fiorentina ci ragiona, indipendentemente dalla partenza di Badelj. A riportarlo è AlfredoPedulla.com...

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